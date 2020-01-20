НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» подписала албанского форварда МанаяБританцы не хотят отдавать WADA допинг-пробы суперзвезды Фары. Нарушать можно всем, кроме русскихАмериканский журналист предложил Туктамышевой выступать за КанадуАлександрова: не поняла, что произошло во втором сете, начала паниковатьПас между ног из-за линии ворот: Кросби не глядя отправил шайбу Блюгерсу, и тот забил«Барселона» подписала албанского форварда Маная«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе албанского нападающего «Альбасете» Рею Маная. Футболист обошёлся каталонскому клубу в € 700 тыс.рекламаОвечкин вышел на второе место в гонке снайперов НХЛ«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс»: 6:4. Героем встречи стал россиянин Александр Овечкин, форвард второй раз подряд забил три шайбы.«Король вернулся»: Макгрегор победил Серроне за 40 секундИрландец поцеловал оппонента в лоб после боя. Ирландец Конор Макгрегор одержал победу в первом раунде над американцем Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.Александр Головин выйдет на поле в матче Кубка ФранцииФутболист из Кузбасса Александр Головин выйдет на поле в матче Кубка Франции. Клуб Монако, за который играет спортсмен, озвучил заявку на чемпионат. Встреча состоится сегодня в Орлеане.Российские хоккеисты выиграли у Дании на юношеских Олимпийских ИграхХоккейная сборная России провела второй матч на юношеских Олимпийских Играх в Лозанне. Нашей команде противостояла сборная Дании. Россияне без видимых проблем реализовали значительную разницу в классе.Обзор 23 тура Английской Премьер-лигиНа выходных завершился 23 тур Английской Премьер-лиги (АПЛ). Было много сюрпризов и невероятных побед. Обо всём этом в обзоре тура.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииАталанта1 : 2СПАЛЗавершёнЧемпионат ТурцииРизеспор2 : 0ГенчлербирлигиЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаСент-Прив1 : 3МонакоЗавершёнЧемпионшип АнглииВест Бромвич0 : 1Сток СитиЗавершёнВесь футболрекламаАлександра Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии матча за шахматную коронуРоссиянка Александра Горячкина чёрными фигурами проиграла обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла во Владивостоке.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Олейник ответил на вызов дисквалифицированного за допинг экс-чемпиона UFCРоссийский тяжеловес Алексей Олейник ответил на вызов бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердума.реклама