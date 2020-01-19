Капитан «Валенсии» Парехо пропустит матч с «Барсой» из-за красной карточки

«Валенсия» на выезде крупно проиграла «Мальорке» (1:4) в 20-м туре Ла Лиги. Капитан гостей Даниэль Парехо получил две желтые карточки в матче и был удален на 51-й минуте.