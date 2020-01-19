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Команда дивизиона Боброва победила сборную дивизиона Чернышёва на Матче звёзд КХЛ

Команда дивизиона Боброва одержала победу над сборной дивизиона Чернышёва в игре 1/2 финала на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:4.
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