Фуркад победил в 81-й раз в карьере, у Фийона-Майе – 22-й подиум

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Эта победа стала для Фуркада 81-й в карьере и 145-м подиумом (81-39-25).