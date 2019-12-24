Молодежный чемпионат мира по хоккею: расписание и трансляции матчей

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2020 пройдет с 26 декабря 2019 года до 5 января 2020 года. Его принимает Чехия, города турнира — Острава и Тршинец. На МЧМ-2020 выступят 10 сборных.