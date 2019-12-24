Свечников, Далин и еще 4 вундеркинда, которые не сыграют на МЧМ-2020

Главные молодые звезды во время МЧМ-2020 будут зажигать в НХЛ. Уже завтра в Чехии стартует ни с чем не сравнимый турнир — молодежный чемпионат мира, который будет показан на matchtv.ru в полном объеме.