Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении в гонке этапа Кубка мира

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе заявил, что его партнер по сборной Мартен Фуркад повел себя неспортивно во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).