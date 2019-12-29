Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Большунов и Клэбо в тройке

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку с общего старта в первый день соревнований «Тур-де-Ски». Первый этап соревнования проходит в швейцарском Ленцерхайде.