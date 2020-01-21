«Зенит» сдал Кокорина в аренду «Сочи» до конца сезона

О том, что 28-летний Кокорин продолжит карьеру в «Сочи» на правах аренды, сообщается в официальном twitter-аккаунте черноморского клуба. Действующее соглашение подписано до конца июня текущего года.