Источник: президента РПЛ Прядкина допросили по делу о матче «Чайка» — «Черноморец»

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин был вызван на допрос в следственный департамент МВД России в связи с расследованием уголовного дела о договорном матче, сообшает РЕН ТВ.