Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам? Брэд Бэрреман все подсчитал

Забив восемь голов в трех играх на прошлой неделе, включая два хет-трика подряд, Алекс Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ.