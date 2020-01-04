Ибрагимович: «Хотел забить гол за „Милан“ и отпраздновать, как бог»

Нападающий Златан Ибрагимович поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в «Милан». Россонери сыграли вничью с «Сампдорией» (0:0), шведский форвард вышел на поле во втором тайме.