Мончи: «Если бы гол „Севильи“ не засчитали, я бы увёл команду с поля»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи после поражения от «Реала» (1:2) дал комментарий по поводу судейства. Напомним, арбитр отменил первый гол «Севильи», усмотрев фол в атаке, а именно блокировку.