Большунов одержал победу в скиатлоне на Кубке мира в Норвегии

Российский спортсмен Александр Большунов стал лучшим в скиатлоне среди мужчин в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.