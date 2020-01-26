Биатлон. Белозеров назвал шестерых россиян, которые отправятся на чемпионат мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров назвал шестерку биатлонистов, которые выступят на чемпионате мира в Антхольце. Всего у России есть семь мужских квот на участие в ЧМ.