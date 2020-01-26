НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемВиктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектамиСиницина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы, обойдя Пападакис и Сизерона на 0,14 баллаТверская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мираСтепанова не дала француженке Пападакис забраться на первую ступень пьедесталаДрачёв: к антирекордной серии отношусь спокойно, это не провалВиктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектамиРебята знают, что предстоит делать, и были готовы к этому.рекламаРоссийские биатлонисты установили «безмедальный» антирекорд,Сборная России по биатлону установила антирекорд по числу гонок подряд, в которых спортсмены не завоевали ни одной медали.Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал чемпионата ЕвропыРоссийский фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова взяли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы в австрийском Граце.Московское «Динамо» объявило о трансфере футболиста сборной РоссииНападающий чешского клуба «Млада-Болеслава» Николай Комличенко перешел в московское «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.Вратарь «Магнитки» Кошечкин пропустил 4 шайбы к 33-й минуте и был заменен в игре с «Авангардом»Голкипер магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин не доиграл до конца матч чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:5, второй период).МЮ забил шесть безответных мячей в ворота «Транмир Роверс» в матче Кубка Англии«Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Транмир Роверс» в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. Встреча, прошедшая в Биркенхеде, завершилась в пользу гостей — 6:0.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад2 : 0МальоркаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииАтлетико0 : 0ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСельта0 : 0ЭйбарЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииВердер0 : 3ХоффенхаймЗавершёнЧемпионат ГерманииБайер3 : 0Фортуна ДюссельдорфЗавершёнЧемпионат ИталииИнтер1 : 1КальяриЗавершёнЧемпионат ИталииПарма2 : 0УдинезеЗавершёнЕще 4Чемпионат ФранцииЛион3 : 0ТулузаЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаВадим Немков – о бое против Бэйдера: «Меня очень вдохновляет, что поединок пройдет в великий День Победы»Российский боец Вадим Немков прокомментировал анонс чемпионского боя в полутяжелом весе Bellator против Райана Бэйдера. «Я очень рад, что Бэйдер принял вызов, что нам организовали бой.Биатлон. Белозеров назвал шестерых россиян, которые отправятся на чемпионат мираСтарший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров назвал шестерку биатлонистов, которые выступят на чемпионате мира в Антхольце. Всего у России есть семь мужских квот на участие в ЧМ.рекламаВасильев: как можно было так натренировать биатлонистов, что они ноги еле волочат?Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги выступления российских биатлонистов на первых шести этапах Кубка мира.Ейбог – первый! Тверской спортсмен стал чемпионом Европы по шорт-трекуНа дебютном для себя главном континентальном старте 22-летний Даниил Ейбог завоевал золото в мужской эстафете на 5000 метров.Спортивный директор «Тамбова»: Даже если будут перевыборы, все равно выберут ПрядкинаСпортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поддержал Сергея Прядкина, которого 16-го января клубы РПЛ переизбрали на новый президентский срок в организации.Косторная призналась, что смотрела сериалы до четырех утра после победы на ЧЕРоссийские фигуристки Алена Косторная и Анна Щербакова рассказали, сколько часов спали после произвольной программы на чемпионате Европы.