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Вадим Немков – о бое против Бэйдера: «Меня очень вдохновляет, что поединок пройдет в великий День Победы»

Российский боец Вадим Немков прокомментировал анонс чемпионского боя в полутяжелом весе Bellator против Райана Бэйдера. «Я очень рад, что Бэйдер принял вызов, что нам организовали бой.

Биатлон. Белозеров назвал шестерых россиян, которые отправятся на чемпионат мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров назвал шестерку биатлонистов, которые выступят на чемпионате мира в Антхольце. Всего у России есть семь мужских квот на участие в ЧМ.
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