Рейс-директор IBU об условиях в Анси: «Нам будет очень сложно. На улице просто слишком тепло»

Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар рассказал о готовности трассы в Анси, где пройдет третий этап Кубка мира.