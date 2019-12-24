Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на ЧР по фигурному катанию

МОСКВА, 26 декабря/ Радио Sputnik.Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в спортивных танцах, который проходит в Красноярске.