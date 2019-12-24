НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»Федор Емельяненко: на сегодняшний день брат для меня мертвЖенская молодежная сборная России проиграла канадкам на старте ЧМ27 декабря РУСАДА уведомит Всемирное антидопинговое агентство о несогласии с отстранением России на 4 годаСупергол Свечникова — теперь и на МЧМ! Его повторил шведский хоккеист«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Брайтоном»В составе хозяев поля голами отметились Гарри Кейн (53-я минута) и Деле Алли (72), у гостей отличился Адам Уэбстер (37).рекламаХоккеисты молодежной сборной России проиграли стартовый матч в ЧехииМолодежная сборная России уступила в дебютном поединке планетарного первенства хозяевам турнира – сборной Чехии. Хоккеисты проиграли со счетом 3:4.Ливерпуль на выезде разгромил ЛестерВ центральном матче 19-го тура АПЛ Ливерпуль легко разобрался с Лестером. Подопечные Юргена Клоппа не почувствовали сопротивления со стороны коллектива Брендана Роджерса, забив тем 4 безответных мяча.«Думаю, с Рамзаном будет интереснее, чем с Кокляевым»: Емельяненко о готовящемся бое с КадыровымГлава Чеченской Республики 22 декабря вызвал бойца ММА на поединок — и тот согласился.Биатлон. Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»Состоялась индивидуальная гонка среди женщин на «Ижевской винтовке». Победительницей стала Ульяна Кайшева. 25-летняя спортсменка показала время 44.57,4, при этом совершив два промаха.Бакаев назвал главные причины неудачной игры «Спартака» в 2019 годуНа игроков столичного клуба легла большая физическая нагрузка в начале сезона.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииКристал Пэлас2 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0БернлиЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси0 : 2СаутгемптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун3 : 3ФулхэмЗавершёнЧемпионшип АнглииХалл Сити0 : 2Ноттингем ФорестЗавершёнЕще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс1 : 2УимблдонЗавершёнПервая лига АнглииПортсмут2 : 0Уиком УондерерсЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаТарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате РоссииЕвгения Тарасова и Владимир Морозов стали первыми в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию среди спортивных пар. Турнир стартовал 26 декабря в Красноярске.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Хоккеист сборной Чехии: «Мы знали, что Аскаров много пропускает со стороны ловушки»Нападающий сборной Чехии Ян Еник прокомментировал стартовый матч молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором его команда обыграла сборную России (4:3).рекламаЖена Шумахера обнадёжила фразой «большие дела начинаются с маленьких шагов»Жена Михаэля Шумахера Коринна сделала загадочное и обнадеживающее заявление, сказав, что "большие дела начинаются с маленьких шагов".Путин вышел на лёд Красной площади в матче Ночной хоккейной лиги — видеоПрезидент России Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади. Глава государства вышел на лёд в красной форме.0:41