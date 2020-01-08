«Спартак» проведёт сбор в ОАЭ, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке

В московском «Спартаке» заявили, что не намерены отказываться от сбора в ОАЭ и товарищеского турнира в Катаре, несмотря на обстановку на Ближнем Востоке.