Защитник ЦСКА Науменков был удален до конца матча с «Динамо» за удар Алексееву клюшкой между ног

Защитник ЦСКА Михаил Науменков получил большой штраф в матче чемпионата КХЛ против московского «Динамо». Во втором периоде в борьбе у борта Науменков ударил Андрея Алексеева клюшкой между ног.