Жамалетдинов отправится на сборы с «Уралом»

Тимур Жамалетдинов проведет первый зимний сбор вместе с первой командой «Урала». Об этом пишет Glos Wielkopolski. Форвард на данный момент выступает за «Лех» на правах аренды, подписанной с ЦСКА.