НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в КХЛГорячкина и Вэньцзюнь сыграли вничью в одиннадцатой партииОтец французского биатлониста Клода пропал в КанадеНадаль попал мячом в лицо болгёрл, после чего извинился и поцеловал её. ВИДЕОЛяйсан Утяшева похвастась безупречной растяжкой, выполнив шпагат под музыку«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в КХЛВ матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» в серии послематчевых буллитов одержал победу над «Салаватом Юлаевым».рекламаРоссийский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат ЕвропыСеребро турнира также завоевал спортсмен из России Артур Даниелян. Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы в австрийском Граце. Он набрал 272,89 балла по сумме двух программ.Цзян Ван: Верила, что у меня всё получитсяКитайская теннисистка Цзян Ван поделилась впечатлениями от победы над американкой Сереной Уильямс в третьем раунде Australian Open. "Моя команда всегда верит в мой успех.Серия сборной России по биатлону без медалей продлилась до 21 гонкиВ Поклюке стартовал шестой в нынешнем сезоне этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы, мужской индивидуальной гонке, золотую медаль выиграл норвежец Йоханнес Бё.«Играть и быть героем». Кокорину посоветовали не держаться за «Зенит»Заслуженные футболисты в эфире НСН прокомментировали скандал, связанный с возможным переходом Александра Кокорина в футбольный клуб «Сочи».«Вулверхэмптон» не смог обыграть «Ливерпуль»«Вулверхэмптон» не смог обыграть «Ливерпуль» в домашнем матче 24-го тура Английской Премьер-лиги.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииОсасуна— : —ЛевантеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииБоруссия (Дортмунд)— : —КельнНачало в 14:30Чемпионат ИталииБрешиа— : —МиланНачало в 14:45Чемпионат ФранцииНицца— : —РеннНачало в 14:45Весь футболрекламаРоссийские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы, обыграв действующих чемпионовЖенская сборная России по водному поло в полуфинале чемпионата Европы, проходящего в Будапеште, победила действующих чемпионов — сборную Голландии.Трансфер Комличенко обойдётся «Динамо» в €3,5 млнРуководство московского «Динамо» согласовало трансфер Николая Комличенко из «Млады Болеслав». По имеющейся информации, переход 24-летнего форварда обойдётся российскому клубу в €3,5 млн.рекламаЭмоции игроков сборной России после победы над США в финале юношеской Олимпиады-202022 января юниорская сборная России U16 (игроки до 16 лет) одержала победу над сверстниками из США (4:0) в финале III Зимних юношеских Олимпийских игр.