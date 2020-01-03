Хованов о победной серии шведов на МЧМ: возможно, им просто везёт

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Александр Хованов допустил, что команде Швеции удалось одержать пять побед в пяти матчах на чемпионате мира 2020 года за счёт удачи.