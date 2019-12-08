Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением об уровне команд НХЛ. — Это НХЛ, здесь все команды примерно ровные, — сказал Панарин в интервью matchtv.ru.