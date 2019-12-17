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Встреча завершилась со счетом 33:32.Панарин вышел на 6-е место среди россиян по очкам, набранным за первые 5 сезонов в НХЛФорвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 4 (3+1) очка в матче против «Сан-Хосе» (6:3). Теперь на его счету 361 (134+227) очко в 353 играх в карьере в лиге.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииАлавес— : —ЛеганесНачало в 15:00Чемпионат ГерманииХоффенхайм— : —АугсбургНачало в 14:30Чемпионат ФранцииЛилль— : —МонпельеНачало в 14:45Чемпионат ТурцииАланьяспор0 : 0АнтальяспорИдёт 2-й таймВесь футболрекламаИгрок сборной России — о ЧМ по киберспорту: хочу просто убежать отсюдаИгрок сборной России по киберспорту Александр Nix Левин раскритиковал условия на чемпионате мира в Южной Корее.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:36Колорадо — Калгари Яндекс.Эфир 02:41:34Оттава — Бостон Яндекс.Эфир 02:34:46Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:23Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Екатерина Гамова: «Я не жду, что Путин и Медведев признают систему господдержки допинга в России»Бывшая волейболистка сборной России по волейболу Екатерина Гамова в интервью интернет-редакции ТНВ прокомментировала ситуацию с допингом в России и оценила решение WADA лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.рекламаДмитрий Тарасов выступил в ГосдумеБывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов побывал в Госдуме. 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