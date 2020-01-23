Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»

Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг заявил РИА Новости, что он обсуждал с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным возможность аренды еще до официального объявления о переходе.