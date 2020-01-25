Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»

Гараничев не выступит в смешанных эстафетах на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

МОСКВА, 24 января. / ТАСС/. Олимпийский призер Сочи Евгений Гараничев не выступит в смешанных эстафетах, которые пройдут на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.