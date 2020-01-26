Клэбо выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, Ретивых — 6-й

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал победителем спринта у мужчин классическим стилем на 1,6 км на этапе Кубка мира в Германии. Норвежец преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды.