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Драчёв — о результатах российских биатлонистов: надо постараться исправить ситуацию до ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал антирекорд отечественных биатлонистов по количеству гонок без медалей на этапах Кубка мира. «К этой серии я отношусь спокойно.

Комличенко перешел в «Динамо». Игрок сборной России подписал контракт в прямом эфире

Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко стал игроком «Динамо». По данным «СЭ», бело-голубые заплатили чешскому клубу «Млада Болеслав» за 24-летнего форварда 3,5 миллиона евро.
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Клэбо выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка мира в Оберстдорфе, Ретивых — 6-й

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал победителем спринта у мужчин классическим стилем на 1,6 км на этапе Кубка мира в Германии. Норвежец преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды.
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