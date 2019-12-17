Жирков — о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: немного не повезло

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал выступление команды в первой части сезона. «В чемпионате дела идут очень хорошо, в Лиге чемпионов сыграли не так, как хотели.