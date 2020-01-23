Йохауг выиграла скиатлон на этапе КМ в Оберстдорфе, Непряева — шестая

В Оберстдорфе (Германия) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. В скиатлоне победу одержала Тереза Йохауг. Ее соотечественница Ингвильд Остберг стала второй, отстав на 15,5 секунды.