Матч звезд НХЛ. Василевский вновь второй в конкурсе вратарей. Биннингтон – 1-й с 10 сэйвами подряд

Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса» стал победителем конкурса вратарей в рамках All-Star Skills перед Матчем звезд НХЛ. В нем приняли участие 8 игроков, которые соревновались в отражении серии буллитов.