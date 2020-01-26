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Вадим Немков – о бое против Бэйдера: «Меня очень вдохновляет, что поединок пройдет в великий День Победы»

Российский боец Вадим Немков прокомментировал анонс чемпионского боя в полутяжелом весе Bellator против Райана Бэйдера. «Я очень рад, что Бэйдер принял вызов, что нам организовали бой.
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