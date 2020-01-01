Более 1 млн россиян смотрели не тот финал чемпионата мира по хоккею

Актуальный финал транслировался на Первом канале, и его смотрели 6,6 миллиона россиян. Финал молодежного чемпионата мира по хоккею девятилетней давност помотрели более 1,3 миллиона россиян.