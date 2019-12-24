Российская молодежка хлопнет хозяев, но рисковать пока рано. Прогноз на первый матч молодежного ЧМ

В четверг в Чехии стартует главный хоккей турнир зимы — молодежный чемпионат мира. В первой игре сборная России встретится с командой Чехии.