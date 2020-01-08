«Ростов» опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя

Футбольный клуб "Ростов" опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что решение о расставании с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном было принято из-за проблем футболиста с алкоголем.