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«Ростов» опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя

Футбольный клуб "Ростов" опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что решение о расставании с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном было принято из-за проблем футболиста с алкоголем.
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