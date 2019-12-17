Миронова показала 10-й ход в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз показала лучшее время на лыжне в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Ее результат составляет 19 минут и 18,5 секунды.