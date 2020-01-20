Два по-разному безумных камбэка за вечер в АПЛ: спаслись «Арсенал» и «Ньюкасл»

Мидвик в чемпионате Англии подарил два классных почти параллельных сюжета: «Челси» упустил домашнюю победу над «Арсеналом», а «Эвертон» глупо отдал очки «Ньюкаслу».