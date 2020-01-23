Как играть с таким «Ливерпулем»? Команда Клоппа побеждает даже в неудачных матчах

Мерсисайдцы провалили второй тайм, но всё равно обыграли «Вулверхэмптон». В АПЛ «Ливерпуль» набрал невероятный ход.