Младший Бакаев уходит из «Спартака» – он забивал «Интеру», сейчас сверкает в ФНЛ, о его таланте постоянно говорит брат

«Моя цель: работать и доказывать, что я могу выходить на 5-10 минут. Стать чемпионом в своем родном клубе.