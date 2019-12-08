Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Цорн пообщался с болельщиком «Спартака» после матча с «Ростовом»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн пообщался с болельщиком красно-белых после поражения московского клуба в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4). Цорн: Ты же болеешь за «Спартак»?