Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЗагитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»Косторная побила мировой рекорд в финале Гран-при. Видео произвольной программыРоссийские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 как команда Олимпийского комитета России16-летняя Шкурдай выиграла золото на дистанции 100 м баттерфляем на ЧЕ-2019 на «короткой воде» 🥇🇧🇾Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-приРИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.рекламаТедеско: Не думаю, что «Спартак» играл плохоГлавный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4). «Ростов — очень сильная команда, у них хорошая группа атаки, и она очень эффективная.Русские лыжники настолько суровые, что заняли почти весь пьедестал на эстафете в ЛиллехаммереВыиграли золото и серебро.Стартовал бой за титул чемпиона мира WBA между Руисом и ДжошуаДействующий чемпион мира по версии WBA Энди Руис встретился на ринге в матче-реванше с британцем Энтони Джошуа.Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»"Барселона" с крупным счетом обыграла "Мальорку" в матче 16-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу каталонского клуба.В «Сочи» сообщили о назначении ФедотоваГенеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил о назначении Владимира Федотова главным тренером команды.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииКрылья Советов2 : 3УралЗавершёнЧемпионат РоссииСочи1 : 1РубинЗавершёнЧемпионат РоссииСпартак1 : 4РостовЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 4ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед2 : 1СаутгемптонЗавершёнЕще 2Чемпионат ИспанииОсасуна0 : 1СевильяИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииЭйбар0 : 1ХетафеЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)2 : 0КельнЗавершёнЕще 1Весь футболреклама«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате УкраиныКиевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Александр Бубнов: «А нужно ли было убирать Кононова?»Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал итоги заключительного матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (1:4). Причины, почему «Ростов» переиграл «Спартак» лежат на поверхности.рекламаЦорн пообщался с болельщиком «Спартака» после матча с «Ростовом»Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн пообщался с болельщиком красно-белых после поражения московского клуба в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4). Цорн: Ты же болеешь за «Спартак»?