Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА

Гинер отстранен от футбола на 3 месяца и оштрафован на 1 млн рублей

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер был дисквалифицирован на три месяца и год условно, а также получил штраф размером в 1 млн рублей. Об этом сообщает "Чемпионат.com".