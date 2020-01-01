НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Лестер» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата АнглииВ сети появилось видео новогоднего празднования Загитовой. Спортсменка станцевала под «Макарену»«Челси» готов купить Чалова за 23,5 млн евроМалафеев – о «Зените»: «Рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол»Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс»«Лестер» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата АнглииФутболисты "Лестера" на выезде разгромили "Ньюкасл" в матче 21-го тура чемпионата Англии. Игра в Ньюкасле завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.рекламаОпределены все участники четвертьфинала МЧМ по хоккеюВ четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею соперником сборной России станет команда Швейцарии, информирует РИА Новости.Россияне выиграли гонку преследования в рамках «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски», проходящем в Италии. Вторым пришел другой россиянин Сергей Устюгов, ранее возглавлявший общий зачет.Моуринью получил желтую карточку за подглядывание в записи тренера «Саутгемптона»Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил желтую карточку во время матча 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1). Моуринью заработал «горчичник» за попытку выяснить, что было в записях в блокноте одного из тренеров соперника.Габи Жезус о календаре АПЛ: «Тяжело. Парни, которые много играют, устали»Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус дал комментарии после победы над «Эвертоном» (2:1). Бразилец стал автором дубля в сегодняшней игре.Ушёл из жизни бывший комиссионер НБА СтернВ возрасте 77 лет умер бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн. Об этом сообщает пресс-служба НБА. Экс-комиссионер лиги умер в Нью-Йорке.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 3ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд2 : 1ВулверхэмптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 5Сток СитиЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаИсаев нокаутировал Рошолта в финале Гран-при PFL и выиграл миллион долларовРоссиянин Али Исаев победил американца Джареда Рошолта техническим нокаутом в финале Гран-при PFL в тяжелом весе (свыше 93 кг). Поединок завершился в четвертом раунде.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир