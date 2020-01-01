НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Лестер» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата АнглииОпубликовано видео с Загитовой на автограф-сессии«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов, пишут СМИБывший комиссар НБА Дэвид Стерн скончался в возрасте 77 лет«Это уже даже доходит до абсурда» - нью-йоркские фаны о попытке Панарина в одиночку совершить немыслимый камбэк«Лестер» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата АнглииФутболисты "Лестера" на выезде разгромили "Ньюкасл" в матче 21-го тура чемпионата Англии. Игра в Ньюкасле завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.рекламаПогба не сыграет против «Арсенала», Сульшер назвал причину«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч 21-го тура. «Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луис, Колашинац, Торрейра, Джака, Озил, Пепе, Ляказетт, Обамеянг.Россия вышла на Швейцарию. Что изменили последние матчи в парах 1/4 финала МЧМФинны и чехи проиграли, Канада заняла первое место в группе В, а самый большой подарок на Новый год получила команда Брагина.Большунов стал лидером общего зачета «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов сумел стать лидером общего зачета «Тур де Ски» после четырех гонок. Информация об этом приводится на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).Жозе Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом после того, как заглянул к нему в блокнотГлавный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал наставника «Саутгемптона» Ральфа Хазенхютля идиотом после матча команд в 21-м туре АПЛ.НХЛ. «Даллас» обыграл «Нэшвилл» в «Зимней классике», Александр Радулов забросил шайбуВ НХЛ состоялся особенный матч. В рамках регулярного чемпионата НХЛ проходила «Зимняя классика», «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз» на футбольном стадионе. Встречу посетили 85 630 человек.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 3ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд2 : 1ВулверхэмптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 5Сток СитиЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаРоссийский файтер нокаутировал американца и получил один миллион долларов. ВидеоРоссийский боец смешанных единоборств Али Исаев стал чемпионом промоушена PFL в тяжёлой весовой категории и заработал $ 1 млн на турнире в Нью-Йорке.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир