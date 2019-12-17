Хоккей. Кубок Первого канала. Россия — Чехия. 14.12.2019. Где смотреть матч онлайн

В субботу, 14 декабря, в матче Кубка Первого канала встретятся сборные России и Чехии. Последняя игра между этими командами, которая состоялась 10 ноября, завершилась со счетом 3:0 в пользу чехов.