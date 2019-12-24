Туктамышева должна рисковать и идти на четверной тулуп. Чего ждать от чемпионата России по фигурному катанию

Повторится ли пьедестал Трусова — Косторная — Щербакова, кто станет новым чемпионом страны в мужском одиночном, сменится ли власть в танцах на льду и у спортивных пар.