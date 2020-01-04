НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКанада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМWADA назвало сумму, которую Россия заплатит в 2020 годуТренер сборной Казахстана: «Мы можем победить Германию. Игроки это прекрасно понимают»Форвард сборной Швеции Густафссон: «Некоторые голы России были полной лажей»Нейрохирург рассказал об изменениях в облике ШумахераКанада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМСборная Канады разгромила сборную Финляндии во втором полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.рекламаСборная России вышла в финал МЧМ, выиграв у шведов в овертаймеМолодежная сборная России по хоккею выиграла полуфинальный матч на молодежном чемпионате мира в Чехии у сборной Швеции со счетом 5:4. Для определения победителя потребовался овертайм, передает «МИР 24».«Барселона» упустила победу над «Эспаньолом»В Барселоне в матче 19 тура испанской Ла Лиге встретились две городские команды. Занимающий последнее место "Эспаньол" принимал одного из лидеров "Барселону".Российский лыжник Устюгов стал вторым в спринте на «Тур де Ски», Большунов - третийТАСС, 4 января. Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в спринте классическим стилем, который прошел на этапе многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.Зинченко вонзил царский мяч в Кубке Англии и отпраздновал его, как будто он — МбаппеВ Англии прошли первые матчи 1/32 Кубка. Все игры начались с опозданием в минуту — к примеру, «Манчестер Сити» и «Порт Вейл» стартовали в 20:31 по Москве.Генменеджер «Монреаля» не видит рисков в контракте с КовальчукомГенеральный менеджер клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" Марк Бержевен заявил, что не видит рисков в заключении контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия1 : 0ЭйбарЗавершёнЧемпионат ИспанииХетафе0 : 3РеалЗавершёнЧемпионат ИспанииАтлетико2 : 1ЛевантеЗавершёнЕще 1Кубок Англии1/32 ФиналаБирмингем2 : 1БлэкбернЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБернли4 : 2Питерборо ЮнайтедЗавершёнЕще 18Кубок Франции1/32 ФиналаФабрег0 : 2ПарижЗавершёнКубок Франции1/32 ФиналаНьор1 : 2Сен-ПьерруазЗавершёнЕще 15Чемпионат ПортугалииАвеш0 : 1Санта-КлараЗавершёнЕще 3Весь футболреклама«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед. Несколько минут спустя Няша Мунеци забил ответный гол.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир