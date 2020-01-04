Клэбо выиграл на Тур де Ски классический спринт, Устюгов – второй, Большунов - третий

На 6-м этапе Тур де Ски Й. Клэбо победил сегодня в Валь ли Фиемме в классическом спринте. Россияне С. Устюгов и А. Большунов заняли 2-е и 3-е места соответственно.