НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКанада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМШведский игрок Эрикссон: «Видимо, проезжать мимо скамейки и целовать герб – это нормально. Типичная Россия»В сборной Швеции назвали «полной лажей» голы России в полуфинале МЧМОвечкин заявил, что итоги матча МЧМ Россия — Швеция расстроили его одноклубникаМЧМ. Казахстан сравнял счет в серии за выживание с ГерманиейКанада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМСборная Канады разгромила сборную Финляндии во втором полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.рекламаТур де Ски: по какому каналу и в какое время заключительная гонка (5 января)Сегодня состоятся заключительные 10-километровые лыжные гонки с общего старта в рамках «Тур де Ски» - российские спортсмены претендуют на медали, а Большунов и вовсе отстает от норвежца Клебо всего на 1 секунду.«Когда играл здесь, понимал, что это одно из лучших мест». Ковальчук прокомментировал контракт с «Монреалем»Российский форвард Илья Ковальчук объяснил подписание контракта с командой «Монреаль Канадиенс». Ковальчук заявил, что принял это решение не из-за денег.WADA назвало размер обязательного взноса России в 2020 годуОбязательный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) для России на 2020 год составит более 1 млн долларов.Падение колосса: шведские фанаты повалили статую ИбрагимовичаФанаты шведского футбольного клуба "Мальме" продолжают вымещать злость на статуе Златана Ибрагимовича, который ранее защищал цвета команды и сборной Швеции.Бранислав Иванович уйдёт из «Зенита» по итогам сезонаСербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович расстанется с петербургской командой по итогам сезона. Футболист и клуб не нашли взаимопонимания в вопросе о новом контракте игрока.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада— : —МальоркаНачало в 06:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛациоНачало в 06:30Чемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас— : —Дерби КаунтиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго— : —Сент-ЭтьенНачало в 08:15Еще 12Весь футболрекламаШведский хоккеист эмоционально и грубо отреагировал на поражение от сборной РоссииСегодня, 4 января, молодежная сборная России по хоккею в овертайме победила сборную Швеции со счетом 5:4 в полуфинальном матче чемпионата мира.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Тренер канадцев Хантер прокомментировал предстоящий финал МЧМ по хоккею с РоссиейГлавный тренер молодежной сборной Канады по хоккею Дэйл Хантер высказался о предстоящем противостоянии своих воспитанников с россиянами в финале молодежного чемпионата мира.реклама