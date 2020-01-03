НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКанада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ«Типичная Россия». Нападающие шведской молодежки раскритиковали поведение российских игроковФорвард сборной Швеции Густафссон: «Некоторые голы России были полной лажей»Хофер: российские хоккеисты прибавили после победы над сборной Канады в группе МЧМШведский хоккеист пренебрежительно охарактеризовал голы сборной РоссииКанада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМСборная Канады разгромила сборную Финляндии во втором полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который в настоящее время проходит в Чехии.рекламаИлья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»Россиянин Илья Ковальчук подписал контракт с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреалем". Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение форварда с "Канадиенс" рассчитано до конца сезона.Тур де Ски. Устюгов и Большунов попали в тройку призеров в масс-стартеНа пятом этапе лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме, состоялся масс-старт у мужчин.«Барселона» упустила победу над «Эспаньолом» на последних минутахНесмотря на то, что «Барселона» была явным фаворитом в этом матче, именно «Эспаньол» открыл счёт. На 23-й минуте отличился испанский полузащитник хозяев Давид Лопес.ВАДА назвало размер ежегодного взноса РоссииПресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) озвучила величину взноса, которую России предстоит перевести в бюджет WADA в 2020 году. Это 1 015 977 долларов, — сообщает ТАСС.СМИ: «Зенит» предлагал Ивановичу новый контракт по схеме «1+1», серб отказалсяЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович станет свободным агентом по окончании текущего сезона.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада— : —МальоркаНачало в 06:00Чемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа— : —ЛациоНачало в 06:30Чемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс— : —СуонсиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаРеймс Сент-Анн— : —МонпельеНачало в 08:15Еще 12Весь футболреклама3:02Врач заявил, что Шумахер уже не тот, каким мы его помнимПеренесший шесть лет назад тяжелую травму семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер мало напоминает себя прежнего. Так состояние здоровье спортсмена описал нейрохирург Никола Аччарри.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Казахстан сравнял счёт в серии с Германией за право играть на МЧМ-2021Сборная Казахстана обыграла команду Германии со счётом 4:1 во втором матче серии за право выступить в следующем розыгрыше молодёжного чемпионата мира.реклама