После двух-хет триков кряду Овечкин поиграл в пляжный волейбол с Томом Уилсоном и милыми дамами

Алекс Овечкин в настоящее время отдыхает на мексиканском курорте Ривьера Майя вместе с супругой Настей, сыном Сергеем и другими членами своей большой семьи, - докладывает посвященный событиям вокруг «Кэпиталз» сайт под названием Russian Machine Never Breaks.