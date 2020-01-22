Каток в брезентовом шатре и самая сложная среди мужчин программа Александры Трусовой. Главное о старте чемпионата Европы

Сборная России включается в борьбу за медали 22 января. С 22 по 26 января в Граце пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию